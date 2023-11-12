Elazığ'da Huzur Güven Uygulamasında 3 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Huzur Güven Uygulamasında 2 bin 152 şahıs ve 338 araç sorgulanırken, 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Huzur Güven Uygulamasında 2 bin 152 şahıs ve 338 araç sorgulanırken, 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik, dün gece 21.00 ile 23.00 saatleri arasında 25 farklı noktada toplam 66 ekip 390 personel ile Huzur Güven Uygulaması yapıldı. Uygulamada, 2 bin 152 şahıs ve 338 araç sorgulanırken 78 umuma açık iş yeri, 38 metruk bina ve 18 park bahçe kontrol edildi.

Yapılan kontroller neticesinde, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 10 adet fişek, 2 adet kesici alet, 2 şahıstan bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca 10 araca idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ELAZIĞ