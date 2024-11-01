Elazığ'da Hurdalık Alanda Yangın Çıktı

ELAZIĞ'da, sanayi sitesi mevkiindeki hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sanayi sitesi mevkiindeki atık malzemelerin bulunduğu alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,