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Elazığ'da Hükümlüler Yeni Okulların Temizliğini Yapıyor

Elazığ'da Hükümlüler Yeni Okulların Temizliğini Yapıyor
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Elazığ'da 2020 depreminde yıkılan okulların yerine inşa edilen yeni okulların temizliği, denetimli serbestlik kapsamında hükümlüler tarafından yapılıyor. Bu işbirliği ile okullar eğitime hazırlanıyor.

Elazığ'da 24 Ocak'ta 2020 meydana gelen depremde yıkılanların yerine inşa edilen okulların temizliğini hükümlüler yapıyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan sarsıntılar nedeniyle kent genelinde 48 okul yıkıldı. Bunların yerine yapımına başlanan 80 okuldan 59'u, inşası tamamlanarak eğitime kazandırıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle tedbir türlerine göre yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, yeni inşa edilen okulların temizliğini hükümlüler yapıyor.

Denetimli serbestlik hükmünden yararlanan 50 hükümlünün, çevre düzenlemesi ile iç ve dış temizliğini yaptığı çalışmayla açılışa hazırlanan okullarda öğrencilere temiz bir ortam sağlanıyor.

"Çocuklara hizmet kıymetli bir çalışma oldu"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, Elazığ'ın deprem kuşağında yer aldığını belirterek, 4 yıl önce yaşanan depremden sonra riskli bütün okulların yerine yenilerini inşa ettiklerini söyledi.

Bu okulların birçoğunda eğitim öğretimin başladığını, diğerlerini de peyderpey teslim aldıklarını ifade eden Yiğit, "Kentte bir anda çok sayıda bina yapıldı. Okulları bir an önce eğitim öğretime kazandırmak için temizlik konusunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden destek alıyoruz. Okullarımızın kaba temizliğinin yapılması açısından ciddi katkı sunuyorlar. Denetimli serbestliğe tabi olan hükümlülerin de topluma kazandırılması, çocuklara hizmet etmeleri, bir rehabilitasyon sürecinin başlaması ve devam etmesi için çok kıymetli bir çalışma oldu." dedi.

Bu işbirlikleri sayesinde çalışmaların daha hızlı ilerlediğini anlatan Yiğit, okullarda çalışma yürüten hükümlülere teşekkür etti.

Yiğit, "Onlar da yapmış olduğumuz özel görüşmelerimizde bu işlere vesile olmaktan duydukları mutluluğu ifade ettiler. Çocuklarımıza hizmet etmekten oldukça mutlu olduklarını söylediler. Biz de bu sürecin içerisinde olmaktan, buna vesile olmaktan gayet mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 20 okulun temizliğini yaptık"

Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürü İrem Pirinççi de depremde hasar alan okulların yerine yenilerinin inşasının sürdüğünü dile getirerek, "Güçlü devletimiz güzel okullar inşa etti. Denetim Serbestlik Müdürlüğü de okullarımızın temizlik ihtiyacını gidermek için her zaman sahadaydı. Hükümlülerimiz yapımı biten okulların temizliğini yapıp eğitime hazır hale getiriyor." diye konuştu.

Hükümlülerin çalışmayı ücret almaksızın gerçekleştirdiğini, kurumların sunulan hizmetlerden memnuniyet duyduğunu aktaran Pirinççi, şunları kaydetti:

"50 yükümlümüzle sahadayız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü talep edince hükümlülerimiz okullarda gerçekten güzel işler çıkartıyorlar. Yaklaşık 20 okulun temizliğini yaptık. İnşaattan çıkan okulların temizliği zor oluyor. Hükümlülerimiz gerçekten günlerce burada emek sarf ediyor. Öğrencilerimize hijyenik ortam sunmaya çalışıyorlar. Çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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