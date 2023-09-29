Elazığ'da Hükümlüler ve Aileleri İçin Sosyal Market Açıldı

Elazığ'da Türk Kızılay Şubesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle hükümlüler ve ailelerinin ücretsiz faydalanabileceği sosyal market ve butik mağaza açıldı. Hükümlüler, cezaevi görevlileri nezaretinde belirlenen saatte gıda, giysi, ayakkabı ve hijyen malzemelerini alabiliyor.

ELAZIĞ'da hükümlüler ve ailelerinin ücretsiz faydalanabileceği sosyal market ve butik mağaza açıldı.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün işbirliğiyle, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü binasında, hükümlüler ve ailelerinin ücretsiz faydalanabileceği sosyal market ve butik mağaza açıldı. Sosyal market ve butik mağazada hükümlüler, cezaevi görevlileri nezaretinde kendileri için belirlenen saatte gıda, giysi, ayakkabı ve hijyen malzemesi gibi ürünleri alabiliyor. Açılış törenine Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, İŞKUR İl Müdürü Abdullah Balcı, Denetimli Serbestlik Müdürü İrem Pirinççi ve kurum müdürleri katıldı. Açılışın ardından, sosyal market ve butik mağaza gezildi.

Türk Kızılay Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, Kızılay'ın tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirterek, talep doğrultusunda market ve mağazayı açtıklarını söyledi. Kızılkaya, ihtiyaç sahibi hükümlüler ile ailelerin bu hizmetten faydalanabileceğini belirterek, İhtiyaç sahibi tutuklu ve hükümlüler buraya gelerek istedikleri ürünü alma hakkına sahip olacaklar. Bu hizmetlerin sürmesi için değerli bağışçılarımızın bu çalışmalara destek vermelerini bekliyoruz. Yapılan bağışlar çok kıymetli dedi.(DHA)