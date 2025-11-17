Elazığ'da Hükümlü ve Tutukluların Sanat Sergisi Açıldı

Elazığ'da hükümlü ve tutukluların yaptığı yağlı boya tablolar ile el sanatları ürünlerinin yer aldığı sergi törenle açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü bünyesinde bulunan Fethi Sekin Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde, hükümlü ve tutukluların yaptığı yağlı boya resimler ile kurumun iş yurdu atölyesinde üretilen mermer ve rölyef çalışmalar beğeniye sunuldu.

Serginin açılış töreninde konuşan Vali Numan Hatipoğlu, devletin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesiyle hareket ettiğini, bu anlamda da himayesi altındaki her canı kutsal bildiğini belirtti.

Hatipoğlu, devletin bu insani yaklaşımını hayatın her alanında ortaya koymaya çalıştığını ifade ederek, "Bu serginin mottosu da anlamı da çok güzel. Umuyorum ki ceza ve tevkifevlerimizde yatan mahkumlarımız, sonraki hayatlarında toplumumuzla kaynaştırılabilir." dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım da geçmişte ceza infaz kurumlarının, teslim edilen kişilerin dört duvar arasında tutulduğu kurumlar olarak hizmet verdiğini kaydetti.

Son 20 yıldır ceza infaz kurumlarını sadece kişilerin dört duvar arasında tutulduğu yerler değil, aynı zamanda sosyalleştikleri, donanım kazandıkları, topluma kazandırıldıkları yerler haline geldiğini ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu çabamızın gereği olarak hükümlü ve tutuklularımızı ilkokuldan üniversiteye, doktoraya kadar ve ceza infaz kurumlarındaki meslek kurslarına kadar birçok alanda eğitmeye, donanımlarını artırmaya gayret ediyoruz. Bugün itibarıyla Türkiye'de ceza infaz kurumlarında ilkokuldan doktoraya kadar yaklaşık 75 bin öğrencimiz var."

Ceza infaz kurumlarında geçen yıl psikososyal servislerin yaklaşık 1 milyon 200 bin bireysel görüşme gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım, "Yine geçtiğimiz yıl içerisinde grup çalışmalarına 14 bin kişi katılmış oldu. 272 bin kişinin katıldığı seminerler, konferanslar verdik ve 12 bin 287 kurs açtık, ceza infaz kurumlarımızda. Bu rakamlar çok önemli." diye konuştu.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin ise açılışı gerçekleştirilen serginin toplum nezdinde ceza infaz kurumlarında yapılan faaliyetlerin bilinirliğini artırmaya katkı sağladığını dile getirerek, serginin hayırlı olmasını diledi.