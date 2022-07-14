Elazığ'da hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı Elazığ'da, bir iş yerinde hırsızlık yapan zanlı suçüstü yakalandı. Elazığ'da, bir iş yerinde hırsızlık yapan zanlı suçüstü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yürüttüğü çalışmada şüpheli H.İ.Z'yi (24) elinde torbayla suçüstü yakaladı. Torbada yapılan aramada, dizüstü bilgisayar, kumanda, güç kaynağı gibi çalıntı malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Suat Öztürk - Güncel Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

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