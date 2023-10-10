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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için yapılan çalışmalarda, motosiklet ve telefon hırsızlığı şüphelileri yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.