Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Elazığ'da bir iş yerinden demir malzeme çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da bir iş yerinden demir malzeme çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bulunan bir iş yerinden demir malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayında kullanılan aracı tespit eden ekipler, bundan yola çıkarak şüpheliler Y.E.G, H.M, U.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / İsmail Şen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

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