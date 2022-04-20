Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi yakalandı

AA - İsmail Şen - Güncel
 - Güncelleme:
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi yakalandı

Elazığ'da bir köyden kangal cinsi köpek ve çapa motoru çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir köyden kangal cinsi köpek ve çapa motoru çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yenikonak köyünde Y.D'ye ait kangal cinsi köpek ile çapa motorunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın sonucunda olaya ilişkin 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramada bulunan çalıntı köpek ve çapa motoru sahibine teslim edildi.

AA / İsmail Şen - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Yenikonak, Elazığ, Köpek, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title