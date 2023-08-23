Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalan şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çayda Çıra Mahallesi Şehit Polis Orhan Ergin Sokak'taki Kent Köy Yaşam Merkezi içerisinde bulunan kafeden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu olayın şüphelisi olarak E.Ö. (23) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.