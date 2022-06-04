Elazığ'da hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı - Haberler

Elazığ'da hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı
AA - Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da, 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı.
Elazığ'da, 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hırsızlık suçundan aranan zanlının yakalanması için çalışma yaptı.
Ekipler, çalışma kapsamında 5 ayrı suçtan aranan şüphelinin yaşadığı adresi tespit etti.
Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
AA / Suat Öztürk - Güncel