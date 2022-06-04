Elazığ'da hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı - Haberler

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Elazığ'da hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı

AA - Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı

Elazığ'da, 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Elazığ'da, 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hırsızlık suçundan aranan zanlının yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, çalışma kapsamında 5 ayrı suçtan aranan şüphelinin yaşadığı adresi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Jandarma Elazığ Güncel Haberler

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