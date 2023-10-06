Elazığ'da Hırsızlık Suçundan Aranan 2 Zanlı Yakalandı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada hırsızlık suçundan toplamda 16 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, hırsızlık suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ş.B. ve 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan T.E. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ