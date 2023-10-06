Elazığ'da hırsızlık suçundan aranan 2 hükümlü tutuklandı

Elazığ'da polisin düzenlediği operasyonda yakalanan ve hırsızlık suçlarından 10 yıl ve 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, tutuklandı.

ELAZIĞ'da polisin düzenlediği operasyonda yakalanan ve haklarında hırsızlık suçlarından 10 yıl ve 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ile çarşı ve mahalle bekçileri, kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, hırsızlık suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.B. ile 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.E. isimli şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)