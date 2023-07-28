Elazığ'da Hırsızlık Olayı: Altınları Çalan Hırsız Pencereden Atlayarak Kaçtı

Elazığ'da bir daireye giren hırsız, altınları çaldığı sırada evdekilerin uyanması sonucu pencereden atlayarak kaçtı. Hırsız, atladığı sırada ziynet eşyaların bir kısmını yolda düşürdü. Elinde kalan bir bilezikle birlikte olay yerinden kaçan hırsızın yakalanması için Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Elazığ'da bir daireye giren hırsız, altınları çaldığı sırada evdekilerin uyanması sonucu pencereden atlayarak kaçtı. Hırsız, atladığı sırada ziynet eşyaların bir kısmını yolda düşürdü. Elinde kalan bir bilezikle birlikte olay yerinden kaçan hırsızın yakalanması için Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olay, merkez Yenimahalle Parlak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 03.00 sıralarında birinci katta bulundan daireye hırsız girdi. Odanın penceresinden içeri giren hırsız, evde bulunan telefon ve altın ziynet eşyalarını aldı. Ev sahibinin çıkan sesler üzerine uyanıp hırsızı fark etmesi üzerine hırsız, aldığı ziynet eşyalarıyla birlikte pencereden atladı. Atladığı sırada 2 bilezik ve telefonları düşüren hırsız, elinde kalan bir bilezik ile kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ve parmak izi alan ekipler, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, hırsızın kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ