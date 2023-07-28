Elazığ'da Hırsızlık Girişimi: Şüpheli Kaçarken Eşyaları Düşürdü

Elazığ'da bir apartmana giren hırsız, ev sahibinin bağırması üzerine kaçarken çaldığı eşyaları düşürdü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ELAZIĞ'da ev sahibinin fark ettiği hırsız, kaçtığı sırada çaldıklarını düşürdü. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle Parlak Sokak'taki Murat Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 1'inci katındaki bir daireye camdan giren kişi, içerideki telefon ve ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Ev sahibinin durumu fark edip bağırması üzerine apartmandakiler uyanıp, hırsızın peşine düştü. Bu sırada çaldıklarının bir kısmını düşüren hırsız, ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eşyalar sahibine teslim edilirken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)