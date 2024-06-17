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Elazığ'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

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Elazığ'ın Palu ilçesinde, Hint keneviri ekimi yapan bir şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, deprem çadırının bahçesinde 70 kök Hint keneviri yetiştiriyordu.

Elazığ'da bahçede Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Palu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hint keneviri ekimi yapanların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamanda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaldığı deprem çadırının bahçesinde 70 kök Hint keneviri yetiştiren C.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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