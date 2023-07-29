Elazığ'da Hint keneviri ekimi yapan şüpheli suçüstü yakalandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda, Hint keneviri ekimi yapan şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda 276 kök Hint keneviri ve 3,5 kilogram esrar ele geçirildi.