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Elazığ'da Hint keneviri ekimi yapan şüpheli suçüstü yakalandı

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Elazığ'ın Keban ilçesinde, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda, Hint keneviri ekimi yapan şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda 276 kök Hint keneviri ve 3,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, ektiği Hint kenevirlerini sularken yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde şüpheli E.Y'nin ilçe kırsalında Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, E.Y'yi ektiği kenevir bitkisini sularken suçüstü yakaladı.

Bölgede yapılan aramada 276 kök Hint keneviri ile 3,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

Elazığ Keban Güncel Haberler

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