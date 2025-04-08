Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor

Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! İşte istenen ceza
Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum

Keyfi yerine gelen Trump'tan Çin'le ilgili bomba iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir

Erdoğan'dan İBB'deki soruşturmaya ilişkin çok konuşulacak çıkış
Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı

Kısıtlama kısa sürdü! Tepkilerin ardından 24 saatte geri adım atıldı

Elazığ'da Heyelan Sonrası Köy Yollarının Onarımı Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da etkili yağışlar sonrası meydana gelen heyelanlar nedeniyle zarar gören köy yollarının onarımı sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, bozulan yolları onarmak için çalışmalara devam ediyor.

Heyelan nedeniyle zarar gören köy yollarının onarımı sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan yağışlar sonrası meydana gelen heyelanlar nedeniyle zarar gören köy yollarının onarımı sürüyor.

Elazığ'da etkili olan yağışlarla birlikte köy yollarında meydana gelen heyelan sonrası İl Özel İdaresi harekete geçti. Ekipler tarafından düşen kaya parçaları ve malzemeler kaldırılırken, yolların onarımı için ise iş makineleri aralıksız çalışma sürdürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde Baskil ilçesine bağlı Hacımustafa Köyü'nde heyelan sonrası bozulan yolların onarımı devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.