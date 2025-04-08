Elazığ'da Heyelan Sonrası Köy Yollarının Onarımı Devam Ediyor

Heyelan nedeniyle zarar gören köy yollarının onarımı sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan yağışlar sonrası meydana gelen heyelanlar nedeniyle zarar gören köy yollarının onarımı sürüyor.

Elazığ'da etkili olan yağışlarla birlikte köy yollarında meydana gelen heyelan sonrası İl Özel İdaresi harekete geçti. Ekipler tarafından düşen kaya parçaları ve malzemeler kaldırılırken, yolların onarımı için ise iş makineleri aralıksız çalışma sürdürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde Baskil ilçesine bağlı Hacımustafa Köyü'nde heyelan sonrası bozulan yolların onarımı devam ediyor.