Elazığ'da Heyelan Nedeniyle Yol Ulaşıma Kapandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Sağanak yağışın etkisiyle oluşan heyelan ve su taşkınları nedeniyle yol açma çalışmaları başlatıldı.
Elazığ'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde heyelan oluşması sonucu yol ulaşıma kapandı.
Karakoçan ilçesi Sarıcan beldesi Hoşrik mezrasında meydana gelen heyelandan dolayı yol ulaşıma kapadı. Sağanak yağış ve kar sularının erimesi sonucu derelerde su taşkınları da oluştu. Yetkililer, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.