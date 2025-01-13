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Elazığ'da Her Mahalleye Semt Kütüphanesi Projesi Öğrencilerin Umudu Oluyor

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Elazığ'da kalabalık ailelere mensup ve evinde ders çalışma ortamı olmayan öğrenciler için kurulan semt kütüphaneleri, binlerce kitap ve dijital materyalle donatıldı. Öğrenciler, bu kütüphanelerde ders çalışarak geleceğe hazırlanmaktadır.

Elazığ'da uygulanan "Her Mahalleye Semt Kütüphanesi Projesi" kapsamında kurulan, binlerce kitap ve dijital materyallerle zenginleştirilen kütüphanelerde ders çalışan öğrenciler geleceğe umutla hazırlanıyor.

Elazığ Belediyesince, kalabalık ailelere mensup, evlerinde ders çalışma ortamı olmayan öğrencilere geleceğe hazırlanacakları uygun alanlar hazırlanması için çalışma başlatıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde, gelen talepler doğrultusunda 4 yılda 19 mahalleye modern kütüphane kazandırıldı.

Öğrencilere ders çalışmaları ve kitap okumaları için gerekli konforu sunan kütüphanelerde tarih, edebiyat, felsefe, matematik, fen ve benzeri alanlarda binlerce kitap bulunuyor.

Geleneksel kütüphane anlayışına yeni bir boyut kazandıran bu alanlarda yeni nesil uygulamalar arasında yer alan dijital kütüphaneye erişim imkanı da sunuluyor.

Öğrenciler bilgisayar, tablet ve cep telefonları aracılığıyla 28 farklı kategorideki yaklaşık 40 bin kaynak eserden de bu sayede ücretsiz faydalanabiliyor.

"Etüt imkanlarımızla da öğrencilerimize hizmet sunmaktayız"

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıl önce başlattıkları "Her Mahalleye Semt Kütüphanesi Projesi" ile binlerce öğrencinin ferah ve donanımlı eğitim ortamlarında geleceğe hazırlandığını belirtti.

Mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda kütüphane sayısının 19'a ulaştığını anlatan Bilginoğlu, şunları kaydetti:

"Bu semt kütüphanelerimizde öğrencilerimiz kendi başlarına çalışmanın yanı sıra eğitim uzmanlarımızdan soru çözümleriyle de destek alabiliyor. Etüt imkanlarımızla da öğrencilerimize hizmet sunmaktayız. Sabah 08.00'de başlayan hizmet 17.00-18.00'e kadar devam ediyor. Bu kütüphane hizmeti ile gençlerimiz üniversite sınavlarına ve derslerine çok daha güzel bir ortamda hazırlanma imkanı buluyor."

"Her öğrencimiz 40 bine yakın dijital kaynaktan ücretsiz faydalanıyor"

Bilginoğlu, kütüphanelerdeki kitap sayısının her geçen yıl arttığını ve toplamda 50 bin civarındaki kitabı öğrencilerin istifadesine sunduklarını belirtti.

Öğrencilere bilgisayar ortamında dijital kütüphane hizmeti sunduklarını ifade eden Bilginoğlu, şunları söyledi:

"Dijital kütüphanemize her öğrencimiz ücretsiz abone olmak suretiyle 40 bine yakın dijital kaynaktan ücretsiz faydalanıyor. Belediye Başkanımız gençlere büyük önem veriyor. Bu kütüphanelerde gençler huzurlu bir ortamda bilgiye ulaşarak geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanıyorlar."

"Verimli ders çalışabiliyoruz"

Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesinden istifade eden öğrencilerden Kadir Karabulut, buradaki çalışma ortamının derslerine büyük katkı sunduğunu belirtti.

Karabulut, "Evde rahat bir ders çalışma ortamımız olmadığı için buraya, belediyenin dijital kütüphanesine geliyoruz. Burada bilgisayarlarımızı açıp, ders videoları izliyoruz, araştırma yapabiliyoruz ve verimli ders çalışabiliyoruz." dedi.

Zeynep Bulut ise kütüphanenin eğitimine büyük fayda sağladığını anlatarak, 4 yıldır hizmet veren bu kütüphaneye 2 yıldır düzenli olarak ders çalışmak için geldiğini belirtti.

Bulut, "Sınav senemde de buraya gelip hazırlandım, bu yıl da buraya geliyorum ve gayet verimli ders çalışabiliyorum. Burada sunulan imkanlar güzel, bilgisayarlarımız, masalarımız, ortam çok temiz ve düzenli. Burada çalışanlar da oldukça iyi davranıyorlar. Gayet verimli geçiyor günümüz." ifadelerini kullandı.

İcadiye Mahallesi Muhtarı İrfan Gözvur da öğrencilere sunulan hizmetlerden mutluluk duyduklarını belirterek, öğrencilerin bu kütüphanelerde kurum personelinin refakatinde güvenli ve temiz bir ortamda ders çalıştığını, bu hizmetlerinden dolayı belediyeye teşekkür ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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