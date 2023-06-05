Elazığ'da Hazar Gölü kıyısında çevre temizliği yapıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte jandarma ekipleri ve öğrenciler Hazar Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve öğrenciler, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Hazar Gölü kıyısında biriken çöpleri topladı. Vatandaşların da destek verdiği etkinlikte, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından çevre temizliğiyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Ekipler, yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlayan Hazar Gölü çevresinde piknik ya da gezinti yapan vatandaşlara da çevre temizliği konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.