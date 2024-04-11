Elazığ'da hayvan barınağında uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
Elazığ'ın Baskil ilçesinde hayvan barınağındaki samanlıkta uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda Baskil'de C.D'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerce, C.D'ye ait hayvan barınağındaki samanlık içerisinde 500 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.