Elazığ'da Hayat Boyu Öğrenme Sergisi Açıldı

Elazığ'da Hayat Boyu Öğrenme Sergisi Açıldı
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Ağın ilçesinde düzenlenen sergide kursiyerlerin yaptığı çeşitli el emeği ürünler beğeniye sunuldu. Serginin açılışını ilçe protokolü gerçekleştirdi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Sergisi açıldı.

Ağın Halk Eğitimi Merkezi salonunda düzenlenen sergide kursiyerlerin yaptığı ahşap, tel kırma, biçki dikiş, nakış, giysi, takı tasarım ve ev eşyasından oluşan ürünler beğeniye sunuldu.

Ağın Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hacı Oruç, eğitim öğretim döneminde açılan 10 kursa 182 kursiyerin katıldığını söyledi.

Daha sonra Ağın Belediye Başkan Vekili Şerafettin Budak, Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer tarafından kesilen kurdele ile serginin açılışı yapıldı.

Programda kursiyerlere katılım belgeleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Sergiye, kursiyerler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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