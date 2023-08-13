Elazığ'da Hastane Otoparkında Motosiklet Hırsızlığı

Elazığ'da bir hastanenin otoparkında park halindeki motosiklet çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin motosiklete yaklaşıp çalıştırarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Özel bir hastanenin açık otoparkına park edilen motosiklete yaklaşan kişi, direksiyon kilidini kırıp, düz kontak yaparak aracı çalıştırdı. Daha sonra motosiklete binen şüpheli, hızla uzaklaştı. O anlar, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir kişinin motosiklete yaklaştığı, bir süre uğraştıktan sonra çalıştırarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Şikayet sonrası polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.