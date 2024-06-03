Elazığ'da hasta yakını doktoru darbetti

Olay, sabah saatlerinde Doğukent Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; bir hasta yakını, yatalak hastası için ilaç yazdırmak istedi. Dr. Gonca Kaya, yatalak hastalar için farklı bir birimin ilgilendiğini söyleyip, ilaç yazmadı. Bunun üzerine hasta yakını, masayı yumruklayıp, bağırarak odadan çıktı. Bir süre sonra tekrar odaya giren hasta yakını, Dr. Kaya'yı telefondaki kişi ile görüştürmek istedi. Ancak Dr. Kaya görüşmeyi reddetti. Hasta yakını, bu kez Dr. Kaya'ya saldırıp, darbetti. Dr. Kaya 'beyaz kod' uyarısı verirken, hasta yakınının koridordaki anları güvenlik kamerasına yansıdı. Dr. Kaya, darp raporu alıp, şikayetçi olurken, polis saldırgan kadın hakkında işlem yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel