Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da hasta yakını doktoru darbetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir hasta yakını, yatalak hastasına ilaç yazmayan Dr. Gonca Kaya'yı darbetti. Olay, aile sağlığı merkezinde meydana geldi. Dr. Kaya darp raporu alırken, polis saldırgan kadın hakkında işlem yaptı.

ELAZIĞ'da hasta yakını kadın, yatalak hastasına ilaç yazmayan Dr. Gonca Kaya'yı darbetti.

Olay, sabah saatlerinde Doğukent Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; bir hasta yakını, yatalak hastası için ilaç yazdırmak istedi. Dr. Gonca Kaya, yatalak hastalar için farklı bir birimin ilgilendiğini söyleyip, ilaç yazmadı. Bunun üzerine hasta yakını, masayı yumruklayıp, bağırarak odadan çıktı. Bir süre sonra tekrar odaya giren hasta yakını, Dr. Kaya'yı telefondaki kişi ile görüştürmek istedi. Ancak Dr. Kaya görüşmeyi reddetti. Hasta yakını, bu kez Dr. Kaya'ya saldırıp, darbetti. Dr. Kaya 'beyaz kod' uyarısı verirken, hasta yakınının koridordaki anları güvenlik kamerasına yansıdı. Dr. Kaya, darp raporu alıp, şikayetçi olurken, polis saldırgan kadın hakkında işlem yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Elazığ Sağlık Güncel Haberler

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

 Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

 DEM Parti 'kayyum' kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

 Sel 3 arkadaşı hayattan kopardı! Birbirlerine sarıldıktan saniyeler sonra akıntıya kapıldılar

Sel 3 arkadaşı hayattan kopardı! Birbirlerine sarıldıktan saniyeler sonra akıntıya kapıldılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title