Elazığ'da hasta vatandaşlara evlerinde ziyaret

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Belediye Başkanı İhsan Akmurat ile AK Parti Baskil İlçe Başkanlığı ve Kadın Kolları İlçe teşkilatı tarafından rahatsızlığı bulunan vatandaşlar evlerinde ziyaret edildi.

Baskil Belediye Başkanı Akmurat, AK Parti Elazığ İl Kadın Kolları Başkanı Canan Şavlı, AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsnü Kalkan ve partililer vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Belediye Başkanı Akmurat, ramazan ayı dolayısıyla hastaları evlerinde ziyaret ederek, onlarla görüştüklerini söyledi.

Akmurat, hastalara şifa dilediklerini belirtti.