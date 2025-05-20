Elazığ'da Haşere ve Sinek İlaçlaması Başlatıldı

Elazığ'da Haşere ve Sinek İlaçlaması Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Ağın ilçesindeki köylerde, kaymakamlık ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışmaları yapıldı. Ekipler, ilçeye bağlı 15 köyde halk sağlığını korumak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Elazığ'ın Ağın ilçesindeki köylerde haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapıldı.

Kaymakamlık ve İl Özel İdaresi koordinesinde, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekipler, ilçeye bağlı 15 köyde ilaçlama yaptı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı

CHP'ye yeni milletvekili! Özel, rozetini mitingde taktı
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti

Survivor'da şaşırtan veda! Favori isim adaya veda etti
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum

Güzel şarkıcıdan "estetik" iddialarına videolu yanıt: Tanımıyorum
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi

Telefonuna gelen mesajı geri çevirmedi! Emre'den anlamlı hareket
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak

Türkiye'ye boykot başlatan ülke süreçten epey zararlı çıkacak
Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu

2 ülke arasında terör krizi! Tüm uçuşlar durduruldu
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

4 günlük savaşın Fransa'ya faturası ağır! Dev anlaşmayı durdurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.