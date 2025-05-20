Elazığ'da Haşere ve Sinek İlaçlaması Başlatıldı

Elazığ'ın Ağın ilçesindeki köylerde haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapıldı.

Kaymakamlık ve İl Özel İdaresi koordinesinde, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekipler, ilçeye bağlı 15 köyde ilaçlama yaptı.