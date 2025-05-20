Elazığ'da Haşere ve Sinek İlaçlaması Başlatıldı
Elazığ'ın Ağın ilçesindeki köylerde, kaymakamlık ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışmaları yapıldı. Ekipler, ilçeye bağlı 15 köyde halk sağlığını korumak için faaliyetlerini sürdürüyor.
Elazığ'ın Ağın ilçesindeki köylerde haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapıldı.
Kaymakamlık ve İl Özel İdaresi koordinesinde, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı başlatılan çalışmalar sürüyor.
Ekipler, ilçeye bağlı 15 köyde ilaçlama yaptı.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel