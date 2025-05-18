Elazığ'da Halk Oyunları Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Elazığ'da Halk Oyunları Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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Elazığ'da düzenlenen Halk Oyunları Bölge Grup Yarışması, 400 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, yöresel kıyafetleri ve halk oyunlarıyla izleyenleri etkiledi. Yarışmanın sonunda dereceye giren ekipler Türkiye finallerine katılacak.

Elazığ'da halk oyunları yarışması renkli görüntüler oluşurdu

ELAZIĞ - Elazığ ev sahipliğinde düzenlenen Halk Oyunları Bölge Grup Yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Halk Oyunları Bölge Grup Yarışması, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlendi. Ahmet Aytar Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya Elazığ, Mardin, Van, Hakkari ve Malatya'dan toplam 400 öğrenci katıldı. 24 ekipten oluşan öğrenciler, kendi yöresine özgü kıyafet ve halk oyunlarıyla izleyenleri mest etti. Gün boyu sürecek olan yarışma sonrasında dereceye girenler takımların Türkiye finallerine katılacağı bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "İl müdürlüğü olarak müsabakalarımız devam ediyor. Burada birbirinden kıymetli illerimizin oyunlarını izleyeceğiz. Elazığ kültürüyle, sanatıyla, sporuyla çok büyük bir şehir. Hem yeraltı hem de yerüstü zenginlikleri olan bir şehir" dedi.

Yarışma hakkında bilgi veren THOF İl Temsilcisi Emre Kaya, "Bu yarışma Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 2024-25 Elazığ Gurup Şampiyonası olarak gerçekleştiriliyor. Bu yarışmayı Elazığ'da yapmaktan gurur duyuyoruz. Burada 5 ilimiz, 400'e yakın öğrencimiz ve 24 kulüp var. Gurup yarışmasında birinci olacak ekiplerimiz Türkiye finallerine gitmeye hak kazanacaktır. Farklı yöreden ve oyunlarla çok güzel bir yarışma geçiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - Güncel
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