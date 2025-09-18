Haberler

Elazığ'da Halk Otobüsünde Tekmeli Yumruklu Kavga

Elazığ'da bir halk otobüsünde şoför ile yolcu arasında çıkan tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olay bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ELAZIĞ'da halk otobüsünde, şoför ile yolcu arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga, bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Yurtbaşı beldesine ait halk otobüsünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle şoför ile yolcu arasında çıkan tartışma, büyüyüp tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan kavga, otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

