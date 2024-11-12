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Elazığ'da Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 90 Hükümlü Yakalandı

Elazığ'da Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 90 Hükümlü Yakalandı
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Elazığ'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 hükümlü yakalandı. Operasyonlar, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirildi ve hükümlüler cezaevine gönderildi.

Elazığ'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 hükümlü yakalandı.

Vali Numan Hatipoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik son bir ayda çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, haklarında "hırsızlık", "çocuğa cinsel istismar", "uyuşturucu ticareti", "yağma", "cinsel taciz" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 hükümlünün yakalandığını ifade eden Hatipoğlu, hükümlülerin işlemlerin ardından cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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