Üye Girişi
Haberi Paylaş
Elazığ'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Elazığ'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Güncel Haberler

Elazığ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polisin takibi sonucu gözaltına alındı.

Elazığ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polisin takibi sonucu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.Ç'nin kent merkezinde olduğunu tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler O.Ç'yi yakaladı.

O.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title