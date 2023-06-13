Elazığ'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Elazığ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polisin takibi sonucu gözaltına alındı.
Elazığ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polisin takibi sonucu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.Ç'nin kent merkezinde olduğunu tespit etti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler O.Ç'yi yakaladı.
O.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel