Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu Açıklandı

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Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarma tarafından yapılan uygulamalarda meydana gelen asayiş olaylarını ve sonuçlarını açıkladı. 214 olayda 262 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu tacirlerine yönelik ciddi miktarda ele geçirme gerçekleşti.

Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 19-22 Haziran'da meydana gelen 214 asayiş olayında yakalanan 262 şüpheliden 15'i tutuklandı, 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş uygulamalarında 62 bin 4 kişi ve 37 bin 210 araç kontrol edildi, aranan 411 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklandı.

Kontrol edilen araçlardan 2 bin 818'ine cezai işlem uygulandı, 219 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda, 11 tabanca, 5 tüfek, 15 kesici alet, 139 fişek, 3 bilgisayar, şarjör, 2 harddisk, 8 cep telefonu, 14 sim kart, telsiz, 2 hafıza kartı ve bir miktar para ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda, 229 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 105 gram kannabinoid, 47 uyuşturucu hap, 245 sentetik ecza, 143 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 37 trafik kazasında 63 kişi yaralandı.

Ayrıca kayıp olarak aranan 9 kişi bulundu.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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