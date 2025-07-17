Elazığ'da Hafriyat Kamyonu Park Halindeki Aracın Üzerine Devrildi

Elazığ'da Hafriyat Kamyonu Park Halindeki Aracın Üzerine Devrildi
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Elazığ'da bir hafriyat kamyonu, yükünü boşaltırken park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kamyon şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'da hafriyat kamyonu yükünü boşaltırken park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Rızaiye Mahallesi Pertek Caddesi'nde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen 13 AZ 543 plakalı hafriyat kamyonu, yükünü boşalttığı sırada park halindeki 23 AFV 197 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kamyon şoförü hafif yaralandı. Kamyondaki hafriyat ise yola saçıldı. İhbarla İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförü, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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