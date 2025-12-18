Elazığ'da toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi; şoförü yaralandı

ELAZIĞ'da toprak yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförünün ismi ve plakası öğrenilmeyen toprak yüklü hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA /ELAZIĞ,