Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

AA - İsmail Şen - Güncel
 - Güncelleme:

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 23 ABY 967 plakalı hafif ticari araç ile 23 HS 724 plakalı otomobil Yıldızbağları Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıkarak şarampolün kenarında durdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve UMKE ekiplerince çıkarıldı.

Kazada, her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / İsmail Şen - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title