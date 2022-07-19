Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 23 ABY 967 plakalı hafif ticari araç ile 23 HS 724 plakalı otomobil Yıldızbağları Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıkarak şarampolün kenarında durdu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve UMKE ekiplerince çıkarıldı. Kazada, her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. AA / İsmail Şen - Güncel Güncel Haberler

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