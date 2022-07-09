Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı Elazığ'da, hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı. Elazığ'da, hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 23 P 2555 plakalı otomobil, Kazım Karabekir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sadri Kaya'ya (52) çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kaya, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / İsmail Şen - Güncel Güncel Haberler

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