Elazığ'da hafif ticari araç yan yattı, 5 kişi yaralandı

Elazığ'da refüje çıkan hafif ticari araç yan yattı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çıkarak yan yattı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ