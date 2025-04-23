Elazığ'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
Elazığ'da Beşoluk köyü yolunda meydana gelen kazada, sürücü O.K. yönetimindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
O.K. idaresindeki 31 AHC 846 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Beşoluk köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel