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Elazığ'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Elazığ'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
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Elazığ'da Beşoluk köyü yolunda meydana gelen kazada, sürücü O.K. yönetimindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

O.K. idaresindeki 31 AHC 846 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Beşoluk köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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