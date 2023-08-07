Elazığ'da hafif ticari araç kafeye girdi

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kafeye girdi. Kazada yaralanan olmadı ancak araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kafeye girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yaralanan olmadığı belirtildi.

Kaza, sabah saatlerinde Ataşehir Mahallesi'ndeki kafede meydana geldi. 23 BU 658 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Y.Ö.'nün kontrolünden çıkıp kafeye girdi. Kazada yaralanan olmadı ancak araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracın kafenin önündeki büyük saksıları devirip, camları kırarak içeri girdiği görülüyor. Sürücünün, iş yerindeki hasarı karşılayacağı ve işletme sahibinin herhangi bir şikayette bulunmadığı öğrenildi. (DHA)