Elazığ'da hafif ticari araç kafenin camına çarptı
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Elazığ'da Y.Ö. idaresindeki hafif ticari araç, Ataşehir Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bir kafenin camına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kafe hasar gördü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Elazığ'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın kafenin camına çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Y.Ö. idaresindeki 23 BU 658 plakalı hafif ticari araç, Ataşehir Mahallesi'nde kontrolden çıkarak, bir kafenin camına çarptı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza kafede hasara yol açtı.
Kaza anı kafenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel