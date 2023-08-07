Elazığ'da hafif ticari araç kafenin camına çarptı

Elazığ'da Y.Ö. idaresindeki hafif ticari araç, Ataşehir Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bir kafenin camına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kafe hasar gördü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.