Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde hafif ticari araç ile römorkunda buğday taşıyan traktör çarpıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

ELAZIĞ Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde hafif ticari araç ile römorkunda buğday taşıyan traktör çarpıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar Tunceli kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 ABF 965 plakalı hafif ticari araç ile römorkunda buğday bulunan traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör yan yatarken kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.