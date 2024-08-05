Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Elazığ'ın merkeze bağlı Örençay köyü yolunda, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Örençay köyü yolunda, İ.G. yönetimindeki 23 ACA 467 plakalı hafif ticari araç, A.A.Y'nin kullandığı 23 HF 500 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.