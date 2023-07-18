Elazığ'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Elazığ'ın merkezinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 23 T 0391 plakalı hafif ticari araç ile 01 DOC 10 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ