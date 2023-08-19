Elazığ'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ELAZIĞ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde kuzey çevreyolu Şahinkaya köyü mevkisinde meydana geldi. Y.B. idaresindeki 23 BG 349 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan döndüğü sırada N.C. idaresindeki 35 EBR 77 plakalı otomobille çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobilin sürücüsü N.C.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.