Elazığ'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.