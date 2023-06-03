Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı ELAZIĞ - Elazığda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Güney Çevre yolu Hicret Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 06 ASL 87 plakalı otomobil ile 06 BOL 456 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde kaza ile ilgili inceleme yaptı.
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
ELAZIĞ - Elazığda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Güney Çevre yolu Hicret Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 06 ASL 87 plakalı otomobil ile 06 BOL 456 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde kaza ile ilgili inceleme yaptı.