Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı ELAZIĞ - Elazığda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Güney Çevre yolu Hicret Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 06 ASL 87 plakalı otomobil ile 06 BOL 456 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde kaza ile ilgili inceleme yaptı.