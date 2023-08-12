Elazığ'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı, Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kaza motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kaza da motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Baskil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ