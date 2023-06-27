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Elazığ'da Hafif Ticari Araç Devrildi: Sürücü Yaralandı

Elazığ'da Hafif Ticari Araç Devrildi: Sürücü Yaralandı

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Elazığ'ın merkeze bağlı Avcılı köyü yolunda, Fethi Gürbüz idaresindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Merkeze bağlı Avcılı köyü yolunda, Fethi Gürbüz idaresindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

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