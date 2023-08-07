Elazığ'da hafif ticari araç bir kafeye daldı

Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç kafeye daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da kontrolden çıkan hafif ticari araç bir kafeye daldı, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 23 BU 658 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kafeye girdi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ