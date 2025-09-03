Elazığ'da Güneş Enerji Santrali ile 1328 Dekar Arazi Sulamaya Açıldı

Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 2025 yılı yatırım programı kapsamında, Keban ilçesinde güneş enerji santrali (GES) ile 1328 dekar arazi suya kavuştu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı yatırım programı kapsamında ilçeye bağlı Denizli, Nimri ve Dürümlü köylerinde hayata geçirilen Baraj Pompaj Sulama Tesisi ve GES yapım işi başarıyla tamamlandı.

Proje, bölgedeki tarımsal sulama sorununa çözüm getirerek, yöre halkı için önemli bir tarım alanı oluşturdu.

Proje kapsamında toplam 1328 dekar arazi sulamaya açıldı, 100 çiftçinin tarımsal üretimde daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermesine olanak sağlandı.

GES destekli sulama sistemi, enerji maliyetlerini düşürerek çevre dostu bir çözüm sunarken, bölgedeki tarımsal üretimin artmasına da katkı sağlayacak.