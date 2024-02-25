Elazığ'da Gümrük Kaçağı Tütün Operasyonu: 150 Kilogram Ele Geçirildi

Elazığ'da bir iş yerinde gümrük kaçağı 150 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün satışı ihbarı üzerine Ş.G'nin iş yerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğin desteğiyle iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 150 kilogram kıyılmış tütün ile bir miktar boş makaron ve sigara malzemesi geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.